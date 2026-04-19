Александар Вучич позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ/ Trend/ - 19 апреля Президент Республики Сербия Александар Вучич позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, передает Trend.

В ходе телефонного разговора с удовлетворением были упомянуты официальный визит Президента Азербайджана в Сербию в феврале этого года, 1-е заседание Совета стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия с участием глав государств, подчеркнуто значение подписанных в рамках визита документов с точки зрения укрепления сотрудничества.

Президенты Азербайджана и Сербии провели обмен мнениями о дальнейшем укреплении двусторонних отношений, обсудили планы, связанные с углублением экономического сотрудничества, развитием взаимодействия в энергической, инвестиционной сферах, новыми совместными проектами, представляющими стратегическое значение для обоих государств.

Еще раз выразив признательность Президенту Ильхаму Алиеву за постоянную поддержку, оказываемую Сербии, Александар Вучич вновь подчеркнул решимость своей страны и в будущем развивать отношения с Азербайджаном в духе искренней дружбы, взаимного уважения и общей заинтересованности в экономическом прогрессе.

Александар Вучич расценил все это как подтверждение прочного партнерства и взаимного доверия между нашими странами. Президент Сербии также сообщил, что примет участие в XIII сессии Всемирного форума городов, которая пройдет в Баку в следующем месяце.

В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение тем, что сербская авиакомпания Air Serbia с 3 мая начнет выполнять прямые рейсы по маршруту Белград–Баку, подчеркнуто, что это является важным шагом, направленным на сближение двух народов и укрепление наших экономик, в том числе туристического потенциала.

Главы государств также провели обмен мнениями о ситуации, сложившейся на Ближнем Востоке, еще раз отметили важность восстановления мира и стабильности как одного из ключевых условий для безопасности и развития региона.