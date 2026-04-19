Единство тюркского мира прошло через большие испытания - Рамиль Гасан

БАКУ/ Trend/ - Идеи, заложенные известными учёными и интеллектуалами, работающими в области тюркологии, сегодня успешно продолжаются главами государств и Организацией тюркских государств.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) Рамиль Гасан в ходе выступления на панельной сессии на тему «Век языка и идентичности: от Бакинского тюркологического курултая к тюркской интеграции», проходившей в рамках V Анталийского дипломатического форума.

«Единство тюркского мира прошло через большие испытания и дошло до сегодняшнего дня. Идеи, заложенные известными учёными и интеллектуалами, работающими в области тюркологии, сегодня успешно продолжаются главами государств и Организацией тюркских государств. Те, кто высказывал эти идеи в 1926 году, впоследствии столкнулись с серьёзным давлением», - заявил генеральный секретарь.