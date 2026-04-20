США не воспринимают соглашение всерьёз - глава МИД Ирана

БАКУ /Trend/ - Угрозы американских войск в адрес иранских кораблей и нелогичные требования Вашингтона к Тегерану свидетельствуют о том, что США несерьезно относятся к урегулированию ситуации в регионе Персидского залива.

Как передает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора со своим пакистанским коллегой Исхаком Даром.

Он заявил, что угрозы в адрес иранских портов и судов, а также нелогичные требования Вашингтона демонстрируют отсутствие у США приверженности региональному решению проблемы.

Арагчи добавил, что противоречивая позиция США и нарушение режима прекращения огня свидетельствуют об их неискренних намерениях.

Министр иностранных дел Ирана подчеркнул, что его страна «использует все доступные средства для защиты своих интересов и национальной безопасности». Он также отметил, что продолжаются консультации для обеспечения мира и безопасности в регионе.