В Минэкономики Азербайджана прошла подготовительная сессия к встречам Исламского банка развития (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Министерстве экономики Азербайджана организована информационная сессия с целью подготовки к 51-м ежегодным встречам Группы Исламского банка развития, которые состоятся в Баку 16–19 июня.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, в мероприятии приняли участие представители дипломатических миссий стран-членов Группы Исламского банка развития в Азербайджане.

Советник министра экономики Аскер Алекперов и советник Управления экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Сабир Рзаев проинформировали участников о структуре ежегодных встреч, правилах участия и процедурах регистрации.

Было отмечено, что встречи этого года посвящены теме "Региональная интеграция для устойчивого благосостояния". Данная тема отражает вызовы растущего регионального и глобального сотрудничества, а также подчеркивает стратегическую роль Азербайджана в платформах региональных связей и кооперации.

Было обращено внимание на значимость того, что Азербайджан во второй раз после 2010 года принимает это престижное мероприятие. Отмечено, что ежегодные встречи 2026 года станут важной платформой для расширения возможностей нового партнёрства между странами-членами.

Сообщается, что в рамках ежегодных встреч помимо сессий запланировано проведение церемонии открытия, заседаний Совета управляющих, форума частного сектора, молодежного форума и других мероприятий.

Участники мероприятия были проинформированы о текущем сотрудничестве Азербайджана с Группой Исламского банка развития и о перспективных проектах.