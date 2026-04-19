Аэропорт Мешхеда возобновит международные рейсы с 20 апреля

БАКУ /Trend/ - Аэропорт города Мешхед на северо-востоке Ирана снова начнет обслуживать международные рейсы.

Как передает Trend, об этом сообщают иранские СМИ.

Согласно информации, прилет и вылет самолетов возобновится с 20 апреля.

Ранее сообщалось о частичном возобновлении авиасообщения в шести аэропортах Ирана, включая Тегеран.

Отметим, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военные воздушные атаки на Иран, а Иран с того же дня обстреливал ракетами и беспилотниками Израиль и объекты США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном перемирии. 11 апреля на переговорах между США и Ираном в Исламабаде соглашения достигнуто не было.