Джейхун Байрамов прибыл с визитом в Бангкок (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прибыл с визитом в Бангкок для участия в 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Как передает Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.

"Сессия, посвященная теме «Никого не оставлять позади: построение общества для всех возрастов в Азии и Тихоокеанском регионе», предоставит платформу для обсуждения текущих и формирующихся демографических тенденций и социально-экономических приоритетов, включая достойную работу, полную и продуктивную занятость во всех возрастных группах, расширение экономических возможностей женщин и общую социальную интеграцию", - говорится в публикации.