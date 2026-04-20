Джейхун Байрамов прибыл с визитом в Бангкок (ФОТО)

Политика Материалы 20 апреля 2026 07:45 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов прибыл с визитом в Бангкок (ФОТО)

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прибыл с визитом в Бангкок для участия в 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Как передает Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.

"Сессия, посвященная теме «Никого не оставлять позади: построение общества для всех возрастов в Азии и Тихоокеанском регионе», предоставит платформу для обсуждения текущих и формирующихся демографических тенденций и социально-экономических приоритетов, включая достойную работу, полную и продуктивную занятость во всех возрастных группах, расширение экономических возможностей женщин и общую социальную интеграцию", - говорится в публикации.

Джейхун Байрамов прибыл с визитом в Бангкок (ФОТО)
Джейхун Байрамов прибыл с визитом в Бангкок (ФОТО)
Джейхун Байрамов прибыл с визитом в Бангкок (ФОТО)
Джейхун Байрамов прибыл с визитом в Бангкок (ФОТО)
Джейхун Байрамов прибыл с визитом в Бангкок (ФОТО)
Джейхун Байрамов прибыл с визитом в Бангкок (ФОТО)
Джейхун Байрамов прибыл с визитом в Бангкок (ФОТО)
Джейхун Байрамов прибыл с визитом в Бангкок (ФОТО)
