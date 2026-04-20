Узбекистан и Япония рассмотрели новые направления двустороннего сотрудничества

ТАШКЕНТ /Trend/ - 16 апреля в рамках Весенних встреч Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда 2026 года состоялась встреча заместителя премьер-министра Узбекистана — министра экономики и финансов Джамшида Кучкарова с министром финансов Японии Сацки Катаямой, передает Trend.

Согласно информации, стороны обсудили ключевые направления финансово-экономического сотрудничества, подчеркнув важность взаимодействия для обеспечения макроэкономической стабильности, поддержки реформ и устойчивого экономического роста.

Особое внимание было уделено цифровизации бюджетных процессов, усилению контроля за расходами, автоматизации платёжных систем, совершенствованию казначейской системы и управлению государственными финансовыми потоками.

Также были рассмотрены перспективы развития высокотехнологичных отраслей, включая микроэлектронику и полупроводниковую промышленность, расширения научно-исследовательского сотрудничества, а также взаимодействия в сферах «зелёной» экономики, торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и сельского хозяйства.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества.