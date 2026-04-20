Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

ЦБА обсудил макроэкономические вызовы с Всемирным банком и МВФ

Экономика Материалы 20 апреля 2026 11:14 (UTC +04:00)
Фото: Центральный банк Азербайджана

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ/Trend/- Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обсудил макроэкономические вызовы с Всемирным банком (ВБ) и Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, делегация во главе с первым заместителем председателя Центрального банка Алияром Мамедъяровым приняла участие в очередном заседании Избирательной группы ВБ и МВФ, в которой представлен Азербайджан, состоявшемся в США.

В ходе своего выступления А.Мамедъяров рассказал о глобальных и региональных макроэкономических тенденциях, динамике развития финансового сектора, а также о мерах политики, реализуемых в направлении укрепления финансовой стабильности. Он подчеркнул, что долгосрочное и эффективное сотрудничество с Всемирным банком и МВФ вносит значительный вклад в укрепление институционального потенциала страны и повышение экономической устойчивости.

Лента

Лента новостей

Читать все новости