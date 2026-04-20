ЦБА обсудил макроэкономические вызовы с Всемирным банком и МВФ

БАКУ/Trend/- Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обсудил макроэкономические вызовы с Всемирным банком (ВБ) и Международным валютным фондом (МВФ).

Согласно информации, делегация во главе с первым заместителем председателя Центрального банка Алияром Мамедъяровым приняла участие в очередном заседании Избирательной группы ВБ и МВФ, в которой представлен Азербайджан, состоявшемся в США.

В ходе своего выступления А.Мамедъяров рассказал о глобальных и региональных макроэкономических тенденциях, динамике развития финансового сектора, а также о мерах политики, реализуемых в направлении укрепления финансовой стабильности. Он подчеркнул, что долгосрочное и эффективное сотрудничество с Всемирным банком и МВФ вносит значительный вклад в укрепление институционального потенциала страны и повышение экономической устойчивости.