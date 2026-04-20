Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Иран

Иран заявил, что атаковал американские корабли из-за захваченного судна

Иран Материалы 20 апреля 2026 02:24 (UTC +04:00)
Фото: МИД Ирана

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Вооружённые силы Ирана заявили, что нанесли удары беспилотниками по американским военным кораблям в ответ на захват судна, принадлежащего исламской республике.

Как передает Trend, об этом сообщил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Ирана.

По его словам, задержанное американскими военными судно направлялось из Китая в Оманский залив. Утверждается, что американская сторона, нарушив режим прекращения огня, открыла по нему огонь и вывела из строя навигационную систему.

После этого, как заявили в Тегеране, Иран атаковал корабли США с использованием беспилотников.

Представитель штаба также подчеркнул, что вооружённые силы республики намерены и дальше отвечать на действия, которые в Иране называют «пиратством» и нападениями со стороны США.

Лента

Лента новостей

Читать все новости