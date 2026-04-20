Экспорт морским путем из Азербайджана вырос в I квартале 2026 г.

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года по морю в Азербайджане было перевезено 213,8 ​​тысячи тонн грузов на сумму 456,7 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

Согласно данным, этот показатель в стоимостном выражении на 206,2 миллиона долларов США, или на 31,1%, а в объемном выражении на 493,9 тысячи тонн, или в 3,3 раза меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

За отчетный период из Азербайджана морским путем было экспортировано приблизительно 32,8 тыс. тонн грузов на сумму 21,6 миллионов долларов США, что на 5,1 миллионов (32,2%) больше в стоимостном выражении и на 2,5 тыс. тонн (8,3%) больше в объемном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В январе-марте текущего года в Азербайджан морским путем была импортирована 181 тысяча тонн грузов на сумму 435,2 миллиона долларов США, что на 211,3 миллиона, или на 32,7% меньше в стоимостном выражении и на 496,4 тысячи тонн, или в 3,7 раза меньше в объемном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Следует отметить, что в январе-марте 2026 года в Азербайджане грузовым транспортом было перевезено в общей сложности 13,014 миллиона тонн грузов на сумму 9,407 миллиарда долларов США. Это на 2,642 миллиарда долларов США, или на 21,9%, меньше по стоимости и на 1,328 миллиона тонн, или на 9,3% меньше по объему по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В отчетном периоде из Азербайджана было экспортировано 10,796 миллиона тонн грузов на сумму 5,402 миллиардов долларов США, что представляет собой снижение на 983,7 миллиона ​​долларов США, или 15,4% в стоимостном выражении и на 737,2 миллионов тонн, или 6,4% в объемном выражении по сравнению с предыдущим годом.

В то же время, в январе-марте текущего года в Азербайджан было импортировано 2,218 миллиона тонн грузов на сумму 4,005 миллиарда долларов США. Это на 1,658 миллиарда долларов США, или на 29,3% меньше в стоимостном выражении и на 590,4 тысячи тонн, или на 21% меньше в объемном выражении, чем за аналогичный период 2025 года.