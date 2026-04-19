Производство ветровой энергии в Азербайджане многократно увеличилось

БАКУ /Trend/ - За 1-й квартал текущего года в Азербайджане на ветряных электростанциях (ВЭС) произведено 247,7 миллиона кВт·ч, на солнечных электростанциях (СЭС) - 91,3 миллиона кВт·ч электроэнергии.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство энергетики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство энергии на ВЭС выросло на 238,2 миллиона кВт·ч, или в 26,1 раза, а на СЭС снизилось на 21,2 миллиона кВт·ч, или на 18,8%.

Всего, согласно оперативным данным за 1-й квартал 2026 года, производство электроэнергии в Азербайджане составило 6 миллиардов 991 миллион кВт·ч. Это на 180,8 миллиона кВт·ч, или на 2,5%, меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.