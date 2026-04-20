Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 20 апреля

Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 20 апреля

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 20 апреля.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1.9990 маната, 1 турецкая лира - 0,0379 маната, а 100 российских рублей - 2.2393 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,999
AUD 1,2164
BYN 0,5824
AED 0,4628
KRW 0,1153
CZK 0,0823
CNY 0,2493
DKK 0,2675
GEL 0,6335
HKD 0,2171
INR 0,0183
GBP 2,2958
SEK 0,1853
CHF 2,1724
ILS 0,5695
CAD 1,2414
KWD 5,5117
KZT 0,362
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5524
MDL 0,099
NOK 0,1811
UZS 0,014
PKR 0,6082
PLN 0,472
RON 0,3923
RUB 2,2393
RSD 0,017
SGD 1,3365
SAR 0,4532
xdr 2,3357
TRY 0,0379
TMT 0,4857
UAH 0,0386
JPY 1,0698
NZD 0,9993
