Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 20 апреля

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 20 апреля.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1.9990 маната, 1 турецкая лира - 0,0379 маната, а 100 российских рублей - 2.2393 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,999
|AUD
|1,2164
|BYN
|0,5824
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1153
|CZK
|0,0823
|CNY
|0,2493
|DKK
|0,2675
|GEL
|0,6335
|HKD
|0,2171
|INR
|0,0183
|GBP
|2,2958
|SEK
|0,1853
|CHF
|2,1724
|ILS
|0,5695
|CAD
|1,2414
|KWD
|5,5117
|KZT
|0,362
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5524
|MDL
|0,099
|NOK
|0,1811
|UZS
|0,014
|PKR
|0,6082
|PLN
|0,472
|RON
|0,3923
|RUB
|2,2393
|RSD
|0,017
|SGD
|1,3365
|SAR
|0,4532
|xdr
|2,3357
|TRY
|0,0379
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0386
|JPY
|1,0698
|NZD
|0,9993