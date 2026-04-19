Премьер Пакистана обсудил с президентом Ирана ситуацию в регионе

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф провёл телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и обсудил ситуацию в регионе.

Как передает Trend, об этом Шахбаз Шариф написал на своей странице в X.

«Вечером я провёл тёплый и конструктивный разговор с президентом Масудом Пезешкианом, посвящённый развивающейся региональной ситуации.

Я высоко оценил взаимодействие Ирана, включая направление высокопоставленной делегации в Исламабад для исторических переговоров, а также недавние обсуждения с фельдмаршалом Сайедом Асимом Муниром в Тегеране", - написал он.

Премьер-министр отметил, что Пакистан остаётся полностью привержен своей роли честного и искреннего посредника в обеспечении устойчивого мира и региональной стабильности.