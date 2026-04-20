США задержали иранское судно в Оманском заливе - Трамп

БАКУ /Trend/ - Вооружённые силы США задержали иранское грузовое судно в Оманском заливе.

Как передает Trend, об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, судно было остановлено за попытку прорыва морской блокады.

Трамп написал, что американский эсминец USS Spruance перехватил судно Touska в Оманском заливе и передал экипажу требование остановиться. Однако иранские моряки отказались подчиниться.

«Иранский экипаж не выполнил приказ, после чего наш военный корабль остановил судно, повредив его машинное отделение. В настоящее время морские пехотинцы США взяли судно под контроль», - добавил он.