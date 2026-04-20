Мирный договор между Азербайджаном и Арменией откроет возможности для более тесного сотрудничества с Европой – глава МИД Латвии (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/- Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией откроет возможности для более тесного сотрудничества с Европой.

Об этом, в частности, сказала в эксклюзивном интервью Trend министр иностранных дел Латвии Байба Браже на полях Анталийского дипломатического форума.

Глава МИД Латвии отметила, что её страна приветствует достигнутые 8 августа 2025 года в Вашингтоне соглашения в присутствии Президента США Дональда Трампа.

«Они знаменуют собой значительный прорыв на пути к завершению десятилетий конфликта. Латвия полностью поддерживает процесс нормализации между Арменией и Азербайджаном, в рамках которого мы наблюдаем продолжающееся конструктивное взаимодействие с обеих сторон. Латвия считает важным, чтобы международное сообщество способствовало и содействовало этому процессу. Подписание окончательного мирного договора внесёт значительный вклад в обеспечение безопасности, стабильности, а также процветания в регионе Южного Кавказа, одновременно открывая новые возможности для более тесного сотрудничества с Европой, в том числе в сфере взаимосвязанности», — заявила она.

Отметим, что 8 августа 2025 года, по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

В рамках встречи министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения» и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).