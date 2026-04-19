Азербайджанский альпинист покорил 9-ю по высоте вершину мира (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 14 апреля команда из пяти человек, в которую входил азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлы, покорила вершину "Аннапурна" (8091 метр) в Гималайском горном хребте.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство молодежи и спорта Азербайджана, альпинисты, начавшие восхождение из базового лагеря, совершили свое первое успешное восхождение в этом сезоне, продвинувшись по глубокому снегу и труднопроходимой местности к вершине.

Ашурлы не использовал кислородный баллон при восхождении на вершину. В прошлом году спортсмен также совершил восхождение на вершину без использования искусственного кислорода.

Таким образом, число вершин (выше 8000 метров), покоренных Исрафилом Ашурлы, достигло 9.