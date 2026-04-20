Истекает срок полномочий действующего состава ЦИК Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 27 апреля истекает пятилетний срок полномочий действующих членов Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики (ЦИК).

Как сообщает Trend, в последний раз члены ЦИК были избраны на пленарном заседании Милли Меджлиса, состоявшемся 27 апреля 2021 года.

Ожидается, что до конца апреля в Милли Меджлисе будет сформирован новый состав ЦИК.

Отметим, что в Азербайджане срок полномочий всех избирательных комиссий составляет пять лет.

ЦИК Азербайджанской Республики состоит из восемнадцати членов, избираемых Милли Меджлисом.

Шесть членов ЦИК представляют политическую партию, составляющую большинство в Милли Меджлисе и выдвигающую их кандидатуры; шесть членов представляют независимых депутатов (не принадлежащих ни к одной политической партии), выдвигающих их кандидатуры; еще шесть членов представляют политические партии, составляющие меньшинство в Милли Меджлисе и выдвигающие их кандидатуры.

Независимые депутаты в ЦИК представлены выдвинутыми ими независимыми лицами, не состоящими на государственной службе и, как правило, являющимися юристами.

Две кандидатуры согласовываются с заинтересованными сторонами: одна - с представителями политической партии, составляющей большинство в Милли Меджлисе, другая - с представителями политических партий, составляющих меньшинство в Милли Меджлисе.

ЦИК собирается на своё первое заседание не позднее пяти дней со дня назначения её членов с правом решающего голоса.

Председатель ЦИК, его заместитель и два секретаря избираются на первом заседании комиссии путем открытого голосования. До избрания председателя, а также в случае его отсутствия, заседание ведет самый старший по возрасту член комиссии. Председатель ЦИК представляет политическую партию, составляющую большинство в Милли Меджлисе, а каждый из секретарей - политические партии, составляющие меньшинство в Милли Меджлисе, и независимых депутатов.

Отметим, что в действующем составе Центральной избирательной комиссии председателем является Мазахир Панахов, заместителем председателя - Ровзат Гасымов, секретарями - Микаил Рагимов и Арифа Мухтарова.