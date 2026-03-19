Moody’s о новой модели управления радиосетями в Европе

БАКУ /Trend/ - Ряд мобильных операторов рассматривает создание отдельных структур для управления радиосетевой инфраструктурой (Radio Access Network Company, RANCo) как способ повышения эффективности инвестиций, сообщает Trend со ссылкой на Moody's.

"Как правило, мобильные телекоммуникационные операторы с интегрированной бизнес-моделью владели собственной радиосетевой инфраструктурой (RAN). Однако сейчас некоторые европейские операторы создают или рассматривают возможность создания отдельной компании RANCo для повышения эффективности инвестиций.

Такая структура представляет собой оптовую сетевую платформу, которая владеет и управляет активной мобильной радиосетевой инфраструктурой для двух и более операторов. В рамках модели операторы передают активы RAN в отдельную компанию, которая затем предоставляет им пропускную способность на основе использования. При этом спектр может как входить в структуру, так и оставаться за её пределами", - передает Moody's.

Отмечается, что ядро сети при этом остаётся отдельным элементом, т.е. оно отвечает за управление пользовательскими сессиями, мобильностью, аутентификацией и маршрутизацией интернет-трафика.

По оценке агентства, такие структуры обычно характеризуются предсказуемыми долгосрочными денежными потоками, обеспеченными контрактами с операторами: "Эти соглашения могут предусматривать минимальные гарантированные доходы, индексацию тарифов с учётом инфляции и длительные сроки действия".

Moody’s отмечает рост активности в данном направлении: "В частности, Telia Company AB и ICE (дочерняя компания Lyse AS) объявили о намерении объединить радиосети в Норвегии. Запуск операций ожидается во втором квартале 2026 года. В Испании руководство Vodafone Spain (входит в Zegona HoldCo Limited) также обсуждало возможность создания аналогичной структуры. Кроме того, TIM S.p.A. и Fastweb + Vodafone (дочерняя компания Swisscom AG) в январе подписали предварительное соглашение о сотрудничестве по развитию мобильных сетей на основе совместного использования RAN".

В агентстве подчёркивают, что подобные структуры не являются новыми, однако в текущем году наблюдается усиление интереса к ним.

По мнению Moody’s, они могут способствовать повышению операционной и капитальной эффективности, а также открывать возможности для привлечения инвестиций и оптимизации долговой нагрузки операторов.