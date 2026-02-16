БАКУ /Trend/ - Торгово-экономические отношения между Россией и Ираном динамично развиваются.

Как сообщает Trend, об этом заявила секретарь с российской стороны Совместной экономической комиссии России и Ирана Халимат Будунова на 19-м заседании комиссии, которое состоялось сегодня в Тегеране.

По ее словам, согласно последней статистике, объем торговли между Ираном и Россией достиг 4,7 миллиарда долларов.

Х. Будунова добавила, что подписание соглашения о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом играет важную роль в торговом сотрудничестве. Это соглашение позволило обмениваться более чем 2 тысячами видов товаров и предоставлять услуги.

Она сообщила, что в рамках заседания функционируют 17 рабочих групп. Сегодня и завтра специалисты двух стран предпримут ряд шагов. После обсуждения различных вопросов они будут согласованы, а итоговый текст будет отправлен в секретариат.

Отметим, что сегодня в Тегеране началось двухдневное 19-е заседание Совместной экономической комиссии Ирана и России.