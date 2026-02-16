Азербайджан будет предоставлять субсидии на логистические расходы при экспорте товаров в ОАЭ

БАКУ/Trend/ - С этого года Азербайджан будет предоставлять субсидии на логистические расходы при экспорте товаров в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный директор Агентства по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев за круглым столом, посвященном вопросам продовольствия и сельского хозяйства в Баку.

"Мы намерены стимулировать наши компании, а также партнеров из ОАЭ, находить пути для импорта азербайджанской продукции", - отметил Ю. Абдуллаев.

Он подчеркнул, что одной из основных сложностей на пути экспорта является логистика, расходы на которую иногда бывают достаточно высокими: "Тем не менее, мы уже обсуждали альтернативные пути и правила доставки продукции в ОАЭ и обратно. С этого года Азербайджан будет предоставлять субсидии на логистические расходы. Я уверен, что этот механизм изменит подход компаний и увеличит объемы экспортных поставок".

Абдуллаев подчеркнул, что эти субсидии будут предоставляться только для новых рынков: "Например, субсидия не будет применяться при экспорте помидоров Азербайджана в Российскую Федерацию. Наша цель - стимулировать компании диверсифицировать экспорт, искать новые рынки и способствовать росту на этих рынках".

"Поэтому я считаю, что этот механизм обязательно принесет пользу нашим компаниям", - заключил он.