Свет, который не гаснет: в Баку открылась выставка памяти 33-летней художницы Марьям Алакбарли (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В выставочном зале имени Ваджии Самедовой Союза художников Азербайджана состоялось открытие выставки, посвящённой светлой памяти художницы Марьям Алакбарли, сообщает Trend Life. Экспозиция приурочена к годовщине её ухода из жизни.

14 февраля 2025 года Марьям Алакбарли не стало. Ей было всего 33 года…

Она была одной из тех, кого называют «солнечными детьми». Лишняя хромосома стала не ограничением, а особым даром - способностью смотреть на мир с безусловной любовью и искренним восхищением. В её взгляде не было тени сомнения: красота и любовь способны спасти этот мир. И, возможно, именно поэтому её картины излучали редкую чистоту и свет.

За свою короткую, но удивительно насыщенную жизнь Марьям провела 43 выставки. После первых показов в Баку её работы были представлены в штаб-квартире ЮНЕСКО и в Лувр, экспонировались в галереях и на фестивалях в России, Франции, Турции, США, Италии, Японии, Бельгии и ОАЭ. Её художественный цикл по мотивам Маленький принц вдохновил создание мюзикла и анимационного фильма, ставших продолжением её сказочного мира.

Её полотнами восхищались люди самых разных профессий и стран: французская актриса Жюльет Бинош, искусствовед Ольга Свиблова, мастера кисти Таир Салахов и Зураб Церетели и многие другие. Их признание стало подтверждением того, что в её творчестве жила особая энергетика — светлая, искренняя и подлинная.

На открытии председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов отметил, что представленные 46 работ охватывают различные жанры - от абстрактной живописи до натюрморта, портрета и сказочной иллюстрации. Он подчеркнул уникальность художественного языка Марьям, её поразительную самобытность и внутреннюю свободу.

Куратор выставки Эльчин Шамилли рассказал о творческом пути художницы и признался, что самой сложной задачей при подготовке экспозиции стал выбор - среди множества ярких и сильных произведений нужно было отобрать лишь часть. Секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Салхаб Мамедов вспомнил первые шаги Марьям в искусстве, отметив её редкую способность сочетать, казалось бы, несочетаемые цвета, создавая гармонию там, где другие видели лишь контраст.

Невольно вспоминаются слова Пабло Пикассо о том, что ему понадобилась целая жизнь, чтобы научиться рисовать как ребёнок. У Марьям эта чистота восприятия была врождённой. Она писала не кистью - она писала сердцем.

И, пожалуй, именно поэтому её картины продолжают жить - в галереях, в сердцах зрителей и в том тихом свете, который остаётся после встречи с настоящим искусством…

Выставка продлится до 24 февраля.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!