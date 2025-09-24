Президент Ильхам Алиев: Азербайджан рассматривает Средний коридор как мощный катализатор регионального экономического роста и интеграции

БАКУ/ Trend/ - Мы рассматриваем Средний коридор как мощный катализатор регионального экономического роста и интеграции, признавая его ключевым фактором развития инфраструктуры, промышленности и бизнеса, а также укрепления стабильности и процветания во всем регионе.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам 6-го Каспийского бизнес-форума на тему «Вдоль Среднего коридора: связь, финансы и энергетика».

«Уверен, что сегодняшнее мероприятие будет способствовать плодотворному обмену идеями и продвижению новых инициатив, связанных со Средним коридором и его перспективными возможностями, что позволит углубить региональную и глобальную интеграцию», - подчеркивается в обращении.