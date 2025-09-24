Кыргызстан и США обсудили расширение двустороннего сотрудничества

БАКУ/ Trend/ - Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров провел переговоры со Специальным представителем Президента США по вопросам глобального партнерства Паоло Замполли на полях Недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке, передает Trend.

Стороны обменялись мнениями по дальнейшему развитию отношений как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан открыт к диалогу и готов предложить ряд перспективных проектов для сотрудничества.

В свою очередь, Спецпредставитель Президента США по вопросам глобального партнерства Паоло Замполли отметил готовность американской стороны развивать партнерство с Кыргызстаном.

Он подчеркнул перспективы совместной работы в сферах устойчивого развития, экологии, инноваций и туризма.

В завершение стороны подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении взаимоотношений и продвижения совместных инициатив.