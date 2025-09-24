Лидеры Узбекистана и Албании обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества

БАКУ/ Trend/ - В рамках участия в мероприятиях высокой недели ООН 23 сентября Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел переговоры с Президентом Албании Байрамом Бегаем, передает Trend.

Были рассмотрены вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Выражена обоюдная заинтересованность в выводе двусторонних отношений на качественно новый уровень, в том числе путем создания механизмов политического диалога и экономического взаимодействия.

Отмечена важность раскрытия потенциала сотрудничества в области торговли и инвестиций, реализации проектов кооперации в таких сферах, как аграрная и пищевая промышленность, транспорт и других.

Лидеры также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки.