Узбекистан и ООН намерены расширять полномасштабное партнерство

БАКУ/ Trend/ - 23 сентября в рамках мероприятий 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в городе Нью-Йорке Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Генеральным секретарем Организации Антониу Гутерришем, передает Trend.

Были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения сотрудничества с ООН в контексте реализации национальных задач достижения Целей устойчивого развития.

В начале беседы Шавкат Мирзиёев искренне поздравил Антониу Гутерриша с юбилейной сессией ООН, решительно поддержав его инициативы по реформированию системы Организации в соответствии с современными реалиями.

С удовлетворением отмечен беспрецедентно высокий уровень партнерства между Узбекистаном и ООН. Успешно реализуется свыше 160 программ и проектов. В октябре ожидается подписание новой пятилетней Программы сотрудничества.

За последние годы по инициативе узбекской стороны принято 13 резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. Узбекистан избран членом таких авторитетных структур, как ЭКОСОС, Комитет по правам человека и Статистическая комиссия.

По инициативе Узбекистана завтра в штаб-квартире ООН пройдет форум высокого уровня по борьбе с детским раком и другими тяжелыми заболеваниями. Идет активная подготовка к 43-й Генеральной конференции ЮНЕСКО в городе Самарканде.

Антониу Гутерриш дал высокую оценку выступлению Президента Узбекистана на юбилейной Генассамблее, особо подчеркнув важность его инициатив по достижению Целей устойчивого развития, формированию Новой Центральной Азии, продвижению глобального сотрудничества в области цифровых технологий и искусственного интеллекта, в сфере молодежи, просвещенного ислама и других.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

По итогам встречи достигнута договоренность о развитии полномасштабного партнерства по приоритетным направлениям, разработке новых программ и проектов сотрудничества.