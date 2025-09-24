Состоялись политические консультации между МИД Азербайджана и Албании

БАКУ/ Trend/ - Состоялись первые политические консультации между Азербайджаном и Албанией.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, албанскую — заместитель министра по вопросам Европы и иностранных дел Эндрит Юзеирай.

В ходе встречи были подробно обсуждены вопросы, находящиеся на повестке двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Албанией, а также текущее состояние и перспективы развития взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Отмечалось, что реализуемые по инициативе Азербайджана стратегические проекты в области энергетики и транспорта вносят важный вклад в развитие отношений. Подчеркнута значимость дальнейшего расширения существующего эффективного сотрудничества в рамках международных организаций.

Албанской стороне была представлена подробная информация о ситуации в регионе и новых реалиях в постконфликтный период, о принимаемых мерах по борьбе с минной угрозой, а также о масштабных работах по восстановлению и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим глобальным, региональным и двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.