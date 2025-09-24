Президент Узбекистана провел встречу с Королем Иордании

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Узбекистан Материалы 24 сентября 2025 04:23 (UTC +04:00)
Фото: Официальный сайт Президента Республики Узбекистан

БАКУ/ Trend/ - На полях мероприятий юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Королем Иордании Абдаллой II ибн аль-Хусейном, передает Trend.

Были обсуждены вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита в Республику Узбекистан на высшем уровне в августе этого года.

Особое внимание уделено принятию скоординированных мер для ускорения реализации приоритетных инвестиционных проектов с участием ведущих компаний Узбекистана и Иордании.

