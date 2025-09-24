Президент Ильхам Алиев: Средний коридор – это стратегический проект, охватывающий обширную географию

БАКУ/ Trend/ - Средний коридор – это стратегический проект, охватывающий обширную географию. Этот коридор обеспечивает надежный и безопасный маршрут, соединяющий Европу и Азию через Каспийское море, служит кратчайшим и наиболее оптимальным путем для перевозки грузов из Азии в Европу и в обратном направлении.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам 6-го Каспийского бизнес-форума на тему «Вдоль Среднего коридора: связь, финансы и энергетика».

«Благоприятное географическое положение Азербайджана – прямо на перекрестке двух континентов – позволяет нашей стране играть ключевую роль в вопросах связности. Сегодня мы с гордостью можем сказать, что благодаря стратегическому видению и неустанным усилиям Азербайджана такой крупный проект, как Средний коридор, обеспечивающий лучшую синергию между Азией и Европой, стал реальностью. Полный ввод в эксплуатацию Среднего коридора стал возможен не только благодаря экономическому потенциалу Азербайджана, но и в результате политической стабильности и безопасности, царящих в нашей стране», - отмечается в обращении главы государства.