Евросоюз исключил несколько таджикских банков из санкционного списка

ДУШАНБЕ /Trend/ - Европейский союз исключил три финансовых учреждения Таджикистана из санкционного списка.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальный банк Таджикистана, Европейская комиссия решением от 23 апреля 2026 года в рамках 20-го пакета санкций ЕС исключила из ограничительного списка три кредитные организации — ЗАО «Спитамен Банк», ЗАО «Душанбе Сити Банк» и ЗАО «Коммерцбанк Таджикистан», которые ранее подпали под ограничения в рамках 19-го пакета санкций.

Отмечается, что данное решение стало прямым результатом усиленного взаимодействия национальных регулирующих органов, профильных министерств и ведомств с Европейской комиссией, а также последовательного внедрения международных стандартов комплаенса и укрепления механизмов противодействия отмыванию денежных средств.

В Таджикистане ожидают, что этот шаг окажет значительную поддержку дальнейшему развитию банковского сектора, повысит доверие инвесторов и расширит доступ к финансовым услугам.

Национальный банк Таджикистана подчеркнул, что продолжит уделять приоритетное внимание реформам, повышению прозрачности, усилению систем внутреннего контроля и обеспечению полного соответствия международным стандартам.