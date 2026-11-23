БАКУ/Trend/ - Условия, выдвинутые Ираном в связи с прекращением напряженности в регионе, не являются чем-то необычным.

Как сообщает Министерство иностранных дел Ирана, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в понедельник, 23 ноября, на пресс-конференции в Тегеране.

«Выдвинутые условия являются законным правом Ирана. Они включают отмену незаконных и несправедливых санкций, прекращение морской блокады, а также выполнение договоренностей, принятых американской стороной в рамках меморандума о взаимопонимании, заключенного в Исламабаде», — заявил он.

Иранский представитель добавил, что в случае выполнения американской стороной своих обязательств безопасность и стабильность в Ормузском проливе и регионе будут восстановлены в кратчайшие сроки.

По его словам, это не означает, что Иран игнорирует сложность данного вопроса. "Это означает, что Иран знает, чего хочет, каковы права его граждан и что он не намерен отступать от своей позиции в этом направлении", - сказал Багаи.

Отметим, что очередное обострение отношений между США и Ираном началось 8 июля. В тот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории Ирана, заявив, что это стало ответом на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским объектам, расположенным на территориях Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. В результате конфликта морская торговля в Ормузском проливе оказалась парализована.