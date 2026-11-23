БАКУ /Trend/ - Политика постоянного нейтралитета Туркменистана способствует урегулированию международных вопросов мирными, политическими и дипломатическими средствами.

Как передает корреспондент Trend, об этом заявил посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов на мероприятии в Баку, посвященном презентации книги Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Нейтралитет Туркменистана – светлый путь мира и доверия», изданной на азербайджанском языке.

«Сегодня туркменский пример нейтралитета оценивается как инструмент, оказывающий положительное влияние на регулирование и решение существующих вопросов эффективного международного сотрудничества мирными, политическими и дипломатическими путями за столом переговоров», — отметил Эльясов.

По его словам, Туркменистан, выдвигая инициативы на международной арене, поддерживает регулярный диалог, прежде всего в рамках Организации Объединенных Наций.

Посол также отметил значение Группы друзей нейтралитета, созданной в 2020 году по инициативе национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова. По его словам, деятельность Группы связана с продвижением международного диалога и использованием миротворческого потенциала государств, придерживающихся принципов нейтралитета.

Эльясов подчеркнул, что принципы мира, гармонии и гуманизма лежат в основе развития современного общества, а укрепление этих принципов приобретает особое значение на фоне сложных геополитических процессов и глобальных вызовов.