БАКУ /Trend Life/ - Полнометражный художественный фильм "Три килограмма счастья" (Üç kiloqramlıq xoşbəxtlik), созданный в совместном производстве Азербайджана и Болгарии, удостоен награды "Лучший фильм" на 38-м Международном кинофестивале в Жироне (Испания). Картина также одержала победу в номинациях "Лучший режиссёр", "Лучший актёр" и "Лучшая актриса", сообщил Trend продюсер фильма Фехруз Шамиев

В конкурсной программе фестиваля приняли участие полнометражные художественные, документальные, короткометражные и анимационные фильмы из 28 стран.

Полнометражный художественный фильм "Три килограмма счастья" является совместным проектом Национального киноагентства Болгарии, компаний Queen Mountains, азербайджанской Cinemedia и турецкой Protim.

Режиссёром-постановщиком и продюсером фильма выступила Зорница София. Продюсерами картины также являются Фехруз Шамиев, Айшад Сафарлиев и Мехмет Бахадир Эр.

Отметим, что в 2024 году фильм стал победителем конкурса "Поддержка фильмов, находящихся на стадии постпродакшна", проведённого Агентством кино Азербайджанской Республики, и получил финансовую поддержку.

Ранее картина была удостоена награды "Лучший сценарий" на фестивале художественных фильмов "Золотая роза", проходившем в Болгарии.

Премьера фильма в Азербайджане запланирована на следующий год в рамках Бакинского международного кинофестиваля.

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