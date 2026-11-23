БАКУ /Trend/ - Развитие Среднего коридора является одним из основных направлений национальной экономической стратегии Азербайджана, и цель страны заключается в том, чтобы превратить этот маршрут не просто в транзитный путь, по которому осуществляются грузоперевозки, а в интегрированный экономический коридор, создающий высокую добавленную стоимость.

Как сообщает корреспондент Trend , об этом сказал начальник отдела министерства цифрового развития и транспорта Фариз Алиев в понедельник на азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку.

По его словам, оценка Всемирного банка в отношении Транскаспийского международного транспортного маршрута также подтверждает огромный потенциал этого коридора. Так, в результате скоординированных инвестиций и мер по упрощению торговли к 2040 году возможно увеличение объемов торговли по маршруту более чем в три раза, а также значительное сокращение сроков транзита.

Ф. Алиев отметил, что в подходе Азербайджана к Среднему коридору объем транзитных перевозок уже не считается единственным показателем успеха. Главная цель — создание дополнительной экономической стоимости как для Азербайджана, так и для международных партнеров на различных этапах цепочки поставок.

Он добавил, что реализация этой стратегии предусматривает вложение устойчивых стратегических инвестиций в железные дороги, автомобильные дороги, портовую инфраструктуру и флот на Каспии.

Ф. Алиев также довел до внимания, что у Азербайджана имеется всеобъемлющий и конкретный план действий по развитию транзитного потенциала страны на 2027–2030 годы. По его словам, план охватывает такие направления, как развитие инфраструктуры, расширение флота, совершенствование правовой базы, а также адаптация к международным стандартам и согласование процедур с партнерами по Среднему коридору.

Он отметил, что для эффективной деятельности Среднего коридора важное значение также имеют синхронизация развития и усиление координационных механизмов между государствами-участниками: «В этом направлении на корпоративном уровне уже создано совместное предприятие с участием сторон коридора. Кроме того, учрежден межминистерский комитет по Среднему коридору. Основная цель комитета — обеспечение более оперативного и эффективного принятия решений вдоль маршрута».

Ф. Алиев охарактеризовал цифровизацию как одну из главных опор транзитной стратегии Азербайджана и государственной политики в целом. Он напомнил, что в рейтинге развития электронного правительства Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций (UN DESA) Азербайджан продвинулся с 74-го на 38-е место.

Он подчеркнул, что это продвижение является важным результатом с точки зрения развития в стране электронного правительства, цифровых решений, а также цифровизации в сфере транспорта и логистики.

По его словам, применение цифровых технологий, модернизация инфраструктуры и усиление координации между странами-участницами послужат повышению конкурентоспособности Среднего коридора и укреплению позиций Азербайджана в евразийской транспортно-логистической системе.