БАКУ /Trend/ - Узбекистан поддерживает политику постоянного нейтралитета Туркменистана и его инициативы, направленные на укрепление международного мира, безопасности и многостороннего сотрудничества.

Как передает корреспондент Trend, об этом заявил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов на презентации азербайджанского издания книги Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Нейтралитет Туркменистана – светлый путь мира и доверия» в Баку.

По его словам, в условиях многочисленных конфликтов, геополитической напряженности и глобальных вызовов особую актуальность приобретают идеи мира, доверия, взаимного уважения и конструктивного диалога. Он отметил, что политика постоянного нейтралитета Туркменистана, провозглашенная в 1995 году, стала одним из основных направлений внешней политики страны и способствует укреплению ее международного авторитета и добрососедских отношений.

Ашрафханов также подчеркнул вклад Туркменистана в развитие превентивной дипломатии, в частности создание в 2007 году в Ашхабаде Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

Он отметил принятие 20 мая 2026 года Генеральной Ассамблеей ООН резолюции № 262 о роли и значении политики нейтралитета в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития. По его словам, Узбекистан, Азербайджан и Кыргызстан выступили соавторами этой резолюции, наряду с Туркменистаном.

Говоря о двусторонних отношениях, посол отметил, что сотрудничество Узбекистана и Туркменистана развивается на основе многовековой дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Он также подчеркнул важность укрепления связей между Центральной Азией и Южным Кавказом, отметив потенциал дальнейшего сближения Узбекистана, Туркменистана и Азербайджана для развития регионального сотрудничества.