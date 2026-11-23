БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон Азербайджанской Республики «О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики „О банках“ и „О рынке ценных бумаг“».

Текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.

Согласно закону, предметом секьюритизации выступают денежные требования, возникающие по договорам кредита, финаренды и факторинга, а также по корпоративным облигациям, не прошедшим листинг на фондовой бирже. Центробанк вправе определять и иные денежные требования, которые могут являться предметом секьюритизации.

В случаях, определенных нормативными правовыми актами, предметом секьюритизации не могут являться льготные кредиты, выданные субъектам предпринимательства, инвестиционные ценные бумаги (за исключением корпоративных облигаций, не прошедших листинг на фондовой бирже), займы, предоставленные лицам, находящимся в процессе банкротства, дебиторская задолженность, по которой не предусмотрены периодические платежи, а также активы, обремененные обязательствами перед третьими лицами.

В законе облигация секьюритизации определяется как облигация, выпускаемая компанией секьюритизации, выплаты по которой осуществляются в соответствии с планом секьюритизации за счет денежных средств, поступающих от активов.

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