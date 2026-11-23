БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Президента США Дональда Трампа за слова в свой адрес в послании по случаю запуска проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).

«Я хотел бы выразить искреннюю благодарность за добрые слова в мой адрес в вашем послании по случаю запуска проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP)», — отметил Президент Ильхам Алиев в публикации в социальной сети X.

Напомним, что сегодня официально начался практический этап реализации проекта TRIPP. В Сюникской области Армении приступили к подготовительным строительным работам, а также была создана специальная компания по развитию проекта TRIPP.

Как сообщалось ранее, в своем видеообращении по случаю официального запуска проекта Трамп поблагодарил Президента Ильхама Алиева за сотрудничество с Вашингтоном и содействие в создании условий для начала практической реализации проекта.

«Я хочу еще раз поблагодарить премьер-министра Пашиняна и его коллегу, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, за совместную работу с нами и за то, что сделали этот день возможным, а также за великодушное выдвижение меня на Нобелевскую премию мира», — заявил президент США.

Напомним, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).