БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана состоялись показы документального фильма "Светлые узоры" из цикла "Кино в музее". Картина посвящена жизни и творчеству выдающегося художника-ковровщика и учёного, народного художника Азербайджана Лятифа Керимова - человека, для которого ковер был гораздо больше, чем просто декоративный предмет. Для него ковёр был живой летописью. Об этом говорится в сообщении пресс-службы музея

Керимов умел читать эту летопись. Он знал происхождение орнаментов, понимал смысл отдельных мотивов, чувствовал закономерности цветовых сочетаний и тонкую связь между старинной традицией и авторским замыслом. В нём удивительным образом сочетались темперамент художника и пытливый ум исследователя. Он не только создавал собственные эскизы, но и внимательно изучал старинные ковры, исследовал их композицию, собирал и систематизировал сведения о забытых узорах, стремясь сохранить то, что могло навсегда исчезнуть.

Фильм "Светлые узоры" позволяет заглянуть в творческую лабораторию мастера. Это рассказ о том, как формировался его художественный взгляд, что вдохновляло его на поиски и какую роль сыграл его труд в развитии азербайджанского коврового искусства.

После кинопоказов зрители продолжали знакомство с темой в залах постоянной экспозиции "Сокровищница азербайджанского искусства". Здесь разговор об орнаменте и мастерстве обретал зримое воплощение: перед посетителями представали старинные ковры и образцы вышивки. При внимательном рассмотрении особенно заметно, насколько различны художественные возможности этих видов искусства. У каждого изделия свой ритм, своя пластика, своё сочетание цветов. Экскурсия помогла участникам обратить внимание на детали исполнения, особенности техники и характерные орнаментальные мотивы, многие из которых веками передавались от одного поколения мастеров к другому.

Особая ценность таких встреч в возможности продолжить разговор, начатый на экране, уже перед подлинными произведениями искусства. Здесь начинаешь замечать логику композиции, тонкость рисунка, точность цветовых решений.

Искусство Лятифа Керимова продолжает говорить с нами - через его исследования, созданные им произведения и саму красоту азербайджанского ковра.

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