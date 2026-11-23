БАКУ /Trend Life/ - В китайском городе Гуанчжоу проходит международная выставка Film Expo, в которой Азербайджан впервые принимает участие. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства кино Азербайджанской Республики (ARKA).

По приглашению Ассоциации кинопродюсеров Китая наша страна представлена на выставке национальным стендом Агентства кино Азербайджана (ARKA) и Азербайджанской кинотехкомиссии (Azerbaijan Film Commission).

Во время презентации зарубежным участникам рассказали о возможностях Азербайджана для проведения киносъёмок, разнообразии съёмочных локаций и инфраструктуре страны. Также была представлена действующая в Азербайджане система государственной поддержки Cash Rebate, позволяющая иностранным кинопроизводителям вернуть до 40% допустимых расходов на съёмки.

В качестве примеров успешного сотрудничества с зарубежными кинопроизводителями были представлены японский сериал "VIVANT", снимавшийся в Азербайджане, и фильм "Доспехи Бога 4: Ультиматум" с участием Джеки Чана.

Выставка стала возможностью не только представить Азербайджан международному киносообществу, но и обсудить конкретные направления дальнейшего сотрудничества с китайскими партнёрами. В ходе встреч с представителями киноиндустрии Китая обсуждаются совместное производство фильмов, международная дистрибуция, привлечение иностранных продюсеров и съёмочных групп в Азербайджан.

Участие в выставке позволяет рассказать международному киносообществу об Азербайджане не только как о стране с богатым культурным наследием, но и как о площадке с широкими возможностями для современного кинопроизводства.

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