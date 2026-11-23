БАКУ /Trend/ - Книга Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Нейтралитет Туркменистана – светлый путь мира и доверия» представляет собой ценный источник не только по истории дипломатии страны, но и для изучения её национальных традиций, культуры и исторического наследия.

Как передает корреспондент Trend, об этом сказал президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Габиббейли на презентации азербайджанского издания книги в Баку.

По его словам, одно из важных положений в книге заключается в том, что постоянный нейтралитет Туркменистана не является случайным выбором, а имеет исторические корни, связан с национальными традициями туркменского народа, и в годы независимости стал частью государственной политики.

Габиббейли отметил, что в книге, наряду с общественно-политическими и дипломатическими аспектами нейтралитета, представлены особенности национальной идентичности туркменского народа, его культура, древние тюркские памятники, традиции семейного уклада, нравственности и воспитания.

«Эта книга является своеобразным современным паспортом Туркменистана», — подчеркнул он, отметив, что издание будет полезно всем, кто интересуется историей, культурой и современным развитием страны.

По мнению Габиббейли, публикация книги на азербайджанском языке и её презентация с участием широкой общественности способствуют укреплению дружбы и братских связей между народами Азербайджана и Туркменистана.