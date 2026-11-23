БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поддерживает реализацию инвестиционных проектов в сферах развития инфраструктуры, водного хозяйства, управления отходами и энергоэффективности в Азербайджане.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заместитель директора и старший банкир Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Реал Гаджиев заявил в понедельник на азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку.

Он отметил, что ЕБРР участвует в Азербайджане в различных этапах разработки финансовых, технических и инженерных решений, а также реализации инвестпроектов.

По словам Р.Гаджиева, банк внес вклад в разработку законодательства в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП), а также в совершенствование правовой и нормативной базы энергетического сектора.

Он подчеркнул, что при поддержке ЕБРР также разработан «План действий Зеленого города», направленный на долгосрочное и устойчивое развитие города Гянджа.

«В рамках этого плана действий мы в настоящее время реализуем три инвестиционных проекта, связанных с инфраструктурой сбора твердых бытовых отходов, уличным освещением и водной инфраструктурой», — сказал он.

Официальный представитель ЕБРР подчеркнул, что банк не ограничивается только определением инвестиционных потребностей, но и оказывает поддержку в трансформации этих потребностей в конкретные инвестиционные проекты.

По его словам, в рамках этого процесса проводятся соответствующие исследования, выявляются недостающие элементы в проектах, обеспечивается их адаптация к международным стандартам и требованиям местных заинтересованных сторон. В то же время уделяется внимание улучшению механизмов управления проектами и показателей климатической устойчивости.

Р.Гаджиев добавил, что ЕБРР в настоящее время сотрудничает с Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана, работая над повышением эффективности системы управления, финансовой и операционной деятельности структуры.

Коснувшись будущих инвестиционных возможностей, он отметил, что, наряду с традиционными инфраструктурными сферами, в центре внимания должны находиться и направления, которые до сих пор привлекали сравнительно мало инвестиций. В числе этих сфер он назвал создание инфраструктуры управления ливневыми водами, повышение энергоэффективности в государственных зданиях и восстановление загрязненных территорий.

«Главный вопрос заключается в использовании творческого и инновационного потенциала частного сектора, обеспечении его ведущей роли в осуществлении инвестиций. Государственные же структуры должны создать всесторонние и благоприятные условия для деятельности частного сектора и реализации этих инвестиций», — подчеркнул Р. Гаджиев.