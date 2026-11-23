XalqKart предлагает 5% кешбэка или бонусов за покупки в период «Чёрной пятницы». С 23 по 30 ноября 2026 года держатели XalqKart смогут получать 5% кешбэка или бонусов OIL при оплате покупок и услуг в определённых категориях. Предложение распространяется на одежду и аксессуары, электронику, авиабилеты и туристические услуги, парфюмерию и косметику.

Подробнее об условиях кампании: https://www.xalqbank.az/ru/castnim-licam/kampanii/xk-qara-cume-ru?include=menu

Также напоминаем, что до 30 декабря карты XalqKart Cashback и XalqKart Petrol можно оформить без платы за обслуживание и без первоначального взноса. Обе карты обладают следующими выгодными условиями:

- начисление 7% годовых на остаток счета;

- бесплатная услуга «Card to Card» (ежемесячно до 3000 манат) на карты местных банков;

- бесплатное обналичивание средств (ежемесячно до 1000 манат).