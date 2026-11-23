БАКУ /Trend/ - Совет по медиа и вещанию Азербайджана объявил конкурс на оказание финансовой поддержки общественно-политическим газетам в целях их развития и обеспечения деятельности. Победителям конкурса будет выделяться 5 000 манатов в месяц на печать одного номера газеты в неделю и 3 000 манатов в месяц на обеспечение деятельности одноимённых веб-сайтов.

Об этом говорится в сообщении Совета по медиа и вещанию.

В конкурсе могут участвовать только общественно-политические газеты, включённые в Реестр медиа. Газета должна регулярно издаваться в течение последнего года, выходить не реже одного раза в неделю, иметь разовый тираж не менее 1 500 экземпляров, а её распространение (подписка и продажа) должно составлять не менее 1 000 экземпляров. Кроме того, творческий коллектив редакции должен насчитывать не менее пяти человек.

Редакции, подавшие заявки на участие, должны представить в Совет по два номера газеты за каждый из последних трёх месяцев, предшествующих дате объявления конкурса, то есть в общей сложности шесть номеров. Указанные издания будут оцениваться тремя независимыми экспертами.

При оценке будут учитываться оригинальность материалов, соответствие тематики общим принципам журналистики, стилистическое качество текстов и соблюдение языковых норм, отсутствие плагиата и информации, скопированной без переработки, а также соответствие оформления газеты современным стандартам.

Победители будут определены среди участников, набравших наибольшее количество экспертных баллов. С редакциями газет, признанными победителями конкурса, будут заключены договоры об оказании финансовой помощи сроком на шесть месяцев.

Кроме того, за каждые дополнительные 500 подписчиков из числа физических лиц газете будет предоставляться ежемесячный бонус в размере 200 манатов. Неполное количество подписчиков, не достигающее 500 человек, при расчёте бонуса учитываться не будет.

Для получения ежемесячной финансовой поддержки в размере 3 000 манатов на одноимённый веб-сайт редакция должна сформировать штат, состоящий как минимум из одного ответственного редактора и двух журналистов. Минимальная ежемесячная заработная плата каждого из этих сотрудников должна составлять 600 манатов. Оставшаяся часть средств должна направляться на содержание сайта и обеспечение его деятельности, в том числе на укрепление инфраструктуры, обеспечение информационной безопасности и повышение цифрового качества.

Если редакция газеты планирует провести существенное обновление своего одноимённого веб-сайта, на его развитие в первый месяц будет выделено 5 000 манатов, а в течение последующих пяти месяцев — по 3 000 манатов ежемесячно.

Заявки на участие в конкурсе и необходимые документы должны быть представлены в электронном виде через портал mib.media.gov.az. Приём заявок продлится до 18:00 30 ноября.