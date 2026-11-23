БАКУ/Trend/ - Критически важные минералы имеют стратегическое значение с точки зрения глобальной экономической конкурентоспособности, промышленности и энергетического перехода. Азербайджан обладает необходимым потенциалом, чтобы стать одной из ведущих стран в этой сфере.

Об этом заявил в понедельник председатель правления ЗАО «AzerGold» Закир Ибрагимов на азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку, сообщил корреспондент Trend с мероприятия.

Он отметил, что богатая минерально-сырьевая база Азербайджана, промышленная и энергетическая инфраструктура, а также выгодное географическое положение страны на Среднем коридоре обеспечивают ей значительные преимущества в этой сфере.

«Эти преимущества дают нашей стране потенциал стать не только поставщиком сырья, но и центром, объединяющим возможности переработки и логистики в регионе.

Для достижения этой стратегической цели в нашей стране предпринимаются последовательные шаги. В сентябре текущего года в Азербайджане была утверждена Государственная программа на 2027–2030 годы, охватывающая развитие минерально-сырьевой базы, металлургической и горнодобывающей промышленности.

Как национальная горнодобывающая компания, «AzerGold» активно участвует в реализации этих стратегических целей. В данном направлении реализуются конкретные проекты.

В первую очередь на территории страны проводятся масштабные геологические исследования и разведочные работы с применением современных технологий и подходов, отвечающих современным требованиям.

Существующие запасы полиметаллического месторождения «Филизчай», особенно запасы меди и цинка, создают широкие инвестиционные возможности.

Хотел бы также отметить проект, реализация которого уже началась в Нахчыванской Автономной Республике. Создано совместное предприятие с компанией из Объединенных Арабских Эмиратов, в рамках которого проводятся разведочные работы на медных месторождениях", - сказал он.

Также Ибрагимов особо отметил проект железорудного месторождения «Дашкесан».

"Сотрудничество с итальянской компанией «Tenova» и такими финансовыми партнерами, как «SACE», позволяет объединить современные технологии с международными финансовыми инструментами. Этот пример показывает, что партнерство с Италией уже не просто намерение, а сотрудничество, основанное на реальных результатах", - сказал он.

Было отмечено, что итальянским компаниям уже предлагается сотрудничество в создании совместной добавленной стоимости, переработке, внедрении технологий и производственной цепочке, охватывающей все этапы вплоть до конечной стадии выпуска продукции.