Азербайджан и Турция договорились ускорить реализацию совместных энергопроектов (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан и Турция договорились ускорить реализацию проектов энергетических коридоров.

Об этом в соцсети «X» написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

«В Стамбуле с министром энергетики и природных ресурсов братской Турции Алпарсланом Байрактаром мы обсудили новый этап нашего энергетического сотрудничества. Мы договорились об ускорении реализации проектов «Энергетический интерконнектор Азербайджан (Нахчыван) – Турция» и «Зеленый энергетический коридор Азербайджан – Грузия – Турция – Болгария». Мы также оценили возможности сотрудничества по «Зеленому энергетическому коридору Каспий – Черное море – Европа». Эти проекты регионального энергетического соединения станут нашим очередным совместным вкладом в укрепление энергетической безопасности», — отмечается в публикации.

Отметим, что Азербайджан реализует масштабные проекты по увеличению производства электроэнергии и диверсификации энергетической системы. В частности, развитие возобновляемых источников энергии является одним из основных приоритетов энергетической стратегии государства. В настоящее время в стране совместно с партнерами, такими как bp Masdar, ACWA Power, China Gezhouba Group Overseas Investment и другими, реализуются крупные инвестиционные проекты по строительству солнечных и ветровых электростанций. В результате реализации этих проектов в ближайшие годы в энергобаланс Азербайджана будут добавлены тысячи мегаватт новых генерирующих мощностей, что позволит снизить внутренний спрос на природный газ и экспортировать больше газа.

По словам министра энергетики Парвиза Шахбазова, благодаря этим проектам к 2035 году долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе Азербайджана планируется довести примерно до 43 процентов.

Министр отметил, что Азербайджан реализует стратегические проекты по формированию новой энергетической и инвестиционной платформы между Центральной Азией и соседними регионами. По его словам, одной из главных инициатив является проект «Зеленый энергетический коридор Центральная Азия – Азербайджан». «Создание Транскаспийского энергетического коридора, который соединит электроэнергетические системы Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, является составной частью стратегического видения наших стран. Этот проект также открывает широкие возможности для развития Среднего коридора, который сыграет роль моста «зеленой» энергии между Европой, Азией и Китаем через Каспийское море», — подчеркнул П. Шахбазов.

По словам министра, совместное предприятие «Green Corridor Alliance», расположенное в Баку, уже функционирует и координирует работы по технико-экономическому обоснованию, финансируемые Азиатским банком развития и Европейским банком реконструкции и развития. Наряду с этим продолжается интенсивная работа по «Зеленому энергетическому коридору Каспий – Черное море – Европа», а также энергетическим интерконнекторам Азербайджан – Турция – Европа и Азербайджан – Грузия – Турция – Болгария. Парвиз Шахбазов отметил, что «зеленые энергетические коридоры формируют геоэкономическую карту будущего», и эти инициативы будут стимулировать не только экспорт энергии, но и развитие цифровых связей, волоконно-оптической инфраструктуры и регионального экономического сотрудничества.

В свою очередь, директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Джавид Абдуллаев в эксклюзивном интервью Trend заявил, что страна играет все более важную роль в формировании моста «зеленой» энергии между Европой и Центральной Азией.

«Азербайджан уже является не только экспортером энергетических ресурсов, но и одним из инициаторов региональных энергетических связей и «зеленых» энергетических коридоров. Проекты по ветровой и солнечной энергии, реализуемые в настоящее время, не только укрепят энергетическую безопасность страны, но и значительно увеличат экспортные возможности электроэнергии», — подчеркнул Дж. Абдуллаев.

По его словам, огромный ветровой потенциал Каспийского моря, создание новых линий электропередачи и такие инициативы, как «зеленый» энергетический коридор «Каспий – Черное море – Европа», еще больше укрепят роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы. «Зеленые энергетические проекты, помимо привлечения дополнительных экспортных доходов в страну, позволят оптимизировать внутренний баланс энергии, сократить потребление природного газа и направить больше газа на внешние рынки», — добавил он.