БАКУ/ Trend/ - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил прием нефти от грузоотправителей и восстановил операции по погрузке на своем морском терминале в российском черноморском порту Новороссийск.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном Министерством энергетики Казахстана.

В настоящее время погрузка осуществляется на двух выносных причальных устройствах (ВПУ) консорциума. Танкеры SEAMAJESTY и MILOS принимают нефть, поставляемую компанией «Тенгизшевройл» (ТОО).

Возобновление приема нефти позволяет нефтедобывающим компаниям продолжить подачу сырья в трубопроводную систему КТК и восстановить экспортные поставки через морской терминал.

В министерстве отметили, что дальнейшая работа морского терминала будет осуществляться на основе текущей оценки ситуации и при строгом соблюдении всех необходимых требований безопасности.

«Министерство энергетики Казахстана поддерживает постоянный контакт с руководством КТК, крупнейшими грузоотправителями и другими заинтересованными сторонами. Министерство продолжает следить за ситуацией и координировать усилия, направленные на обеспечение бесперебойной транспортировки казахстанской нефти», — говорится в заявлении.

Каспийский трубопроводный консорциум является крупным международным проектом по транспортировке нефти с участием России, Казахстана и ведущих мировых энергетических компаний. В систему входит трубопровод протяженностью около 1 500 километров, по которому транспортируется нефть преимущественно с казахстанских месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, а также от российских производителей.

Около 80% экспорта казахстанской нефти осуществляется через систему КТК.

20 июля 2026 года во время погрузки нефти на выносном причальном устройстве ВПУ-1 КТК танкер NELSA подвергся атаке беспилотника. Дрон ударил в правый борт судна, вызвав пожар в кормовой части. Инцидент произошел вскоре после возобновления работы терминала КТК после другой атаки беспилотников 19 июля, в результате которой пострадали гражданские танкеры ASIA и NISSOS IOS, находившиеся под погрузкой нефти.

23 июля Министерство энергетики Казахстана сообщило, что операции по погрузке на морском терминале КТК были временно приостановлены для обеспечения безопасности судов, экипажей и окружающей среды в акватории Черного моря.