Туркменистан и Мальдивы обсудили сотрудничество в сфере транспорта и туризма

БАКУ/ Trend/ - Туркменистан и Мальдивы обсудили расширение сотрудничества в сферах транспорта, туризма и торговли в ходе встречи высокопоставленных дипломатов.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Туркменистана по итогам встречи посла Туркменистана на Мальдивах Шалара Гельдыназарова с министром иностранных дел Мальдив Иру Фатимат Адам, состоявшейся в Мале.

По данным министерства, стороны рассмотрели перспективы взаимодействия в политической, дипломатической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено возможностям сотрудничества в области транспорта, связи и туризма. Также была подчеркнута важность координации действий в рамках международных организаций.

Кроме того, стороны договорились поддерживать регулярные контакты между внешнеполитическими ведомствами для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества.

В последнее время Туркменистан активизировал дипломатическое взаимодействие с островными государствами Индийского океана в рамках стратегии по диверсификации международных экономических связей за пределами традиционных региональных рынков. Наряду с политическим диалогом Ашхабад все больше внимания уделяет практическому сотрудничеству в сферах туризма, транспортной взаимосвязанности, торговли и логистики, рассматривая эти направления как новые драйверы двусторонних отношений.

Особенно заметно эта стратегия проявилась в текущем году. В апреле Туркменистан и Сейшельские Острова в ходе встреч высокого уровня в Ашхабаде обсудили расширение сотрудничества в области туризма, транспорта, текстильной промышленности, сельского хозяйства и торговли, а также рассмотрели возможности проведения бизнес-форумов, укрепления связей между торгово-промышленными палатами и усиления координации в рамках Организации Объединенных Наций. Аналогичные приоритеты сегодня прослеживаются и в диалоге Туркменистана с Мальдивами, что отражает стремление страны развивать экономическое и дипломатическое партнерство в регионе Индийского океана.