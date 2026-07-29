Samruk-Energy в пять раз увеличила объем оффтейк-контрактов в первом полугодии 2026 года

БАКУ/ Trend/ - Казахстанская компания Samruk-Energy в первом полугодии 2026 года заключила 13 оффтейк-контрактов на общую сумму 2 млрд тенге (около $4,2 млн) в рамках программы фонда «Самрук-Қазына», направленной на поддержку создания новых отечественных производств.

Об этом сообщила пресс-служба «Самрук-Қазына».

За аналогичный период 2025 года компания заключила 14 оффтейк-контрактов на сумму 388 млн тенге (около $738 тыс.). Таким образом, совокупная стоимость оффтейк-соглашений увеличилась более чем в пять раз по сравнению с прошлым годом.

«Оффтейк-контракты обеспечивают отечественным производителям гарантированный рынок сбыта продукции, создавая условия для модернизации производства, привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест и увеличения выпуска конкурентоспособной продукции. Samruk-Energy намерена и дальше расширять сотрудничество с отечественными производителями», — отметили в компании.

Samruk-Energy является крупнейшим государственным многопрофильным энергетическим холдингом Казахстана. По состоянию на 1 января 2026 года установленная генерирующая мощность компании составляла 7 885 МВт, что соответствует 29,3% совокупной установленной мощности Единой электроэнергетической системы Казахстана.

В первом квартале 2026 года Samruk-Energy выработала 11,42 млрд кВт·ч электроэнергии, что составило 33,8% общего объема производства электроэнергии в Казахстане. За тот же период компания добыла 11,9 млн тонн угля, или 39% от общего объема добычи угля в стране, а ее электростанции отпустили 2,6 млн Гкал тепловой энергии.