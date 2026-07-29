KAZENERGY избрала нового председателя

БАКУ/ Trend/ - Председателем казахстанской ассоциации KAZENERGY избран Сериккали Брекешев, сообщили в пресс-службе организации.

Соответствующее решение было принято на внеочередном Общем собрании членов KAZENERGY, состоявшемся в Астане. Участники собрания одобрили прекращение полномочий прежнего председателя Болата Акчулакова в связи с его назначением акимом Атырауской области Казахстана.

Акчулаков возглавлял KAZENERGY с февраля 2025 года. Участники собрания отметили, что за время его руководства ассоциация укрепила свою роль в качестве ведущей площадки для диалога между государством и бизнесом, расширила международное присутствие Казахстана и продолжила представлять интересы нефтегазового и энергетического секторов в ходе налоговых и регуляторных реформ, а также совершенствования законодательства в сфере недропользования.

Ассоциация KAZENERGY, основанная 2 ноября 2005 года, содействует развитию энергетической отрасли Казахстана, включая нефтегазовый, нефтехимический, электроэнергетический и атомный секторы.

За последние два десятилетия KAZENERGY превратилась в площадку, объединяющую более 70 энергетических компаний. В настоящее время ассоциация аккредитована при 14 государственных органах, представляет интересы своих членов в ключевых рабочих группах, реализует проекты по совершенствованию регулирования энергетического сектора, способствует развитию системы отраслевых квалификаций и регулярно публикует Национальный энергетический доклад, содержащий анализ текущего состояния и перспектив развития энергетической отрасли Казахстана.