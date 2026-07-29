БАКУ/ Trend/ - Узбекистан поднялся на 19 позиций в мировом рейтинге экономик с 2018 года, что отражает результаты экономических реформ, направленных на либерализацию экономики, улучшение инвестиционного климата и развитие цифрового сектора.

Об этом заявил министр цифровых технологий Узбекистана Шерзод Шерматов.

По данным Всемирного банка, валовой внутренний продукт (ВВП) Узбекистана в период с 2018 по 2025 год увеличился в 2,4 раза благодаря серии экономических реформ и мерам по улучшению инвестиционного климата. За этот период Узбекистан обогнал 19 стран, чья экономика в 2018 году была больше, а объем ВВП страны впервые превысил 147 млрд долларов.

Как отмечается, достигнутый прогресс стал результатом реформ, реализованных под руководством президента Шавката Мирзиёева, включая меры по укреплению частного сектора, привлечению иностранных инвестиций и обеспечению долгосрочного экономического роста.

Согласно заявлению, стратегия развития Узбекистана была сосредоточена на либерализации экономики, улучшении деловой среды и инвестиционного климата, а также развитии человеческого капитала. В числе ключевых факторов диверсификации экономики и роста производительности также названы цифровая трансформация и стремительное развитие сектора информационных технологий.

«Эти результаты демонстрируют, что последовательные долгосрочные реформы приносят ощутимые результаты», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что Узбекистан намерен продолжить проведение экономических и цифровых реформ, направленных на создание новых возможностей для бизнеса, инвесторов и граждан.

Кроме того, международным компаниям и предпринимателям предложено ознакомиться с инвестиционными возможностями и возможностями аутсорсинга через специализированные инвестиционные и стартап-платформы страны.

В последние годы Узбекистан реализовал масштабные рыночные реформы, включая либерализацию валютного рынка, налоговые преобразования, инициативы по приватизации и меры по улучшению делового климата. Страна также сделала цифровизацию и развитие IT-индустрии одним из приоритетов в рамках более широкой стратегии по диверсификации экономики и повышению ее конкурентоспособности.