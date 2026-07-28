Казахстан и Китай открыли международную лабораторию по биобезопасности

БАКУ/ Trend/ - Казахстан и Китай открыли международную лабораторию, посвященную исследованиям в области биобезопасности, на базе Казахского национального аграрного исследовательского университета (KazNARU). Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства Казахстана.

Новый исследовательский центр, названный в честь академика Китайской академии наук Гао Фу, создан в рамках меморандума о долгосрочном научном сотрудничестве, подписанного KazNARU, Национальной академией наук Казахстана при Президенте Республики Казахстан, Чжэцзянским университетом и Институтом микробиологии Китайской академии наук.

«Лаборатория станет ключевой платформой для совместных казахстанско-китайских исследований в области биобезопасности, микробиологии и концепции One Health, предусматривающей комплексный подход к охране здоровья человека, животных и окружающей среды», — говорится в сообщении министерства.

В лаборатории будут проводиться исследования новых и повторно возникающих инфекционных заболеваний, мониторинг зоонозных инфекций, разработка и внедрение передовых методов молекулярной диагностики и геномных исследований, а также развитие технологий, направленных на укрепление биобезопасности.

По данным университета, лаборатория предоставит казахстанским ученым доступ к совместным исследовательским проектам с ведущими научными учреждениями Китая, передовым технологиям и международным научным сетям.

Ожидается, что совместные инициативы укрепят научный потенциал Казахстана, ускорят внедрение современных технологий в сфере биобезопасности и расширят участие казахстанских исследователей в решении глобальных задач в области общественного здравоохранения, ветеринарии и продовольственной безопасности.